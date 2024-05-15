"Это была великолепная игра с множеством моментов и голов. Я доволен командой, голами, а также игрой в обороне, потому что мы в очередной раз сохранили ворота ”сухими“. Мы должны продолжать усердно работать.

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Мы выступаем на самом высоком уровне. Теперь мы должны быть готовыми к финалу, мы все должны быть готовыми физически, и именно поэтому так важно было выиграть чемпионат еще две недели назад. Мы больше отдыхаем, можем управлять ротацией, все вовлечены. Мы должны продолжать хорошо играть, войти в ритм и побеждать. Это лучший способ набрать форму.

Я чувствую себя очень хорошо. Я понимаю, что некоторые люди могут иметь сомнения относительно того, как ты вернешься, но я знал, что вернусь сильным. Я все тот же Куртуа или даже лучше. Я буду продолжать усердно работать над улучшением. Возможно, мне была нужна такая игра, как сегодня, с большим количеством ударов. В матче с Кадисом был выход один на один и дальний удар, а с Гранадой было больше работы ногами. Сегодня же было много сейвов, мне они нужны – близкие, быстрые, рефлекторные удары. Я очень горжусь сейвом в нижнем левом углу. Моя работа на тренировках теперь появляется и на поле. Нам с тренером вратарей Льописом надо продолжать работать над этим.

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У команды несколько выходных, но я продолжу тренироваться. Я рад, что сыграл три матча. После второй травмы я не знал, успею ли сыграть в сезоне. Все сложилось хорошо. Я очень счастливый человек, и мне нужно продолжать работать, чтобы достичь своего лучшего уровня.

Впереди тяжелый финал ЛЧ против Боруссии Д. Они провели хорошие матчи против ПСЖ, Атлетико и на групповом этапе. Это сильные команды, которые очень хорошо защищаются и забивают много голов. Я надеюсь, что мы сможем победить, но должны уважать наших соперников. Должны показать свою лучшую игру на Уэмбли, чтобы выиграть Лигу чемпионов", – приводит слова Куртуа пресс-служба Реала.

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