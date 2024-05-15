Украинская и французская федерации объявили о сотрудничестве, которое может помочь развиваться молодым футболистам и тренерам.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает официальный сайт УАФ.

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В основные договоренности входят:

– организацию просветительских спортивных мероприятий в партнерстве с региональными органами ФФФ в пользу молодых украинских футболистов и тренеров, указанных УАФ;

– организацию благотворительного футбольного мероприятия;

– совместное использование образовательных программ ФФФ.

Добавим, что в феврале Андрей Шевченко подписал меморандум о сотрудничестве с Итальянской футбольной ассоциацией, в частности, для реализации в центре Коверчиано совместных мероприятий технического тренировочного характера с участием молодых украинских игроков и тренеров.

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