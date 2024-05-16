Атлетико разгромил Хетафе (3:0) в матче 36 тура Ла Лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

"Матрасники" сняли все вопросы относительно участия в Лиге чемпионов, обыграв команду Бордаласа, благодаря трем забитым мячам Антуана Гризманна. Француз единственный игрок Ла Лиги, который оформил два хет-трика в текущем сезоне, и все три гола он забил левой ногой.

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Атлетико имеет 73 балла и отстает от третьей строчки, где расположилась Жирона, на два пункта. "Матрасники" имеют шанс в следующем туре обойти каталонцев, если команда Мичела не выиграет свой матч. Хетафе находится на 10 месте с 43 очками.