Прерванная серия неудач манкунианцев в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 3:2
09:46 - Читати українською
Манчестер Юнайтед обыграл Ньюкасл (3:2) в матче 34 тура АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
завершено
31’ Кобби Майну
58’ Амад Диалло
84’ Расмус Хёйлунд
Энтони Гордон 49’
Холл Льюис 90+2’
31’ Кобби Майну
49’ Энтони Гордон
58’ Амад Диалло
84’ Расмус Хёйлунд
90+2’ Холл Льюис
Команда Эрика Тен Хага три тура подряд не могла одержать победу – сыграли вничью с Бернли (1:1), проиграли Кристал Пэлас (0:4) и Арсеналу (0:1). Манчестер Юнайтед в матче с Ньюкаслом прервали свою неутешительную серию.
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За манкунианцев забили Майну, Диалло и Хьойлунд, а за "сорок" – Гордон и Холл. Обе команды имеют одинаковое количество очков – по 57. Манчестер Юнайтед находится на седьмой строчке, а Ньюкасл расположился на восьмом месте.
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