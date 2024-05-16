Манчестер Юнайтед обыграл Ньюкасл (3:2) в матче 34 тура АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Команда Эрика Тен Хага три тура подряд не могла одержать победу – сыграли вничью с Бернли (1:1), проиграли Кристал Пэлас (0:4) и Арсеналу (0:1). Манчестер Юнайтед в матче с Ньюкаслом прервали свою неутешительную серию.

Манчестер Юнайтед дожал Ньюкасл в матче с 5-ю голами – битва за еврокубки переносится на последний тур

За манкунианцев забили Майну, Диалло и Хьойлунд, а за "сорок" – Гордон и Холл. Обе команды имеют одинаковое количество очков – по 57. Манчестер Юнайтед находится на седьмой строчке, а Ньюкасл расположился на восьмом месте.