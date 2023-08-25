Украинские клубы выдали очередную плохую неделю в квалификациях еврокубков. Динамо проиграло Бешикташу, Заря не устояла под давлением Славии и только СК Днепр-1, отыграв весь матч в меньшинстве, расписал ничью со Спартаком Трнава.

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Ничья днепрян принесла Украине пол очка, а после разделения на пять представителей в таблицу коэффициентов капнуло всего 0,1 балла. Это очень слабо, учитывая результаты наших конкурентов.

Израиль, имея всего две команды, набрал за неделю 0,375 балла и выбил Украину из топ-15 рейтинга. Дания вообще заработала 0,625 благодаря успехам Копенгагена, Норшелланда и Митьюлланда, сдвинув нас еще дальше.

Украина опустилась на 17 место в таблице коэффициентов. Если до конца текущих еврокубков мы не вернемся в топ-15, то с сезона-2025/26 делегируем не 5, а только 4 представителей в Европу и потеряем вторую команду в Лиге чемпионов. Ни у кого не будет гарантированного места в групповых раундах, то есть будет риск остаться без евроосени вообще.

Нас поджимает со спины Чехия (+0,5 балла за неделю) – отставание составляет 0,85. А Норвегия увеличивает отрыв на 14 строчке, которая недавно еще была за Украиной.

В сезонном рейтинге Украина находится на 36 месте. Возглавляет его Турция, пытающаяся протащить в групповые этапы все 4 команды.