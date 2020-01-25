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Заря с тремя новичками не смогла одолеть чемпиона Польши

19:57 78 Читати українською
Заря с тремя новичками не смогла одолеть чемпиона Польши
Игроки Зари / фото: ФК Заря

Луганская Заря расписала ничью с польским Пястом. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Товарищеские матчи.

Пяст – Заря – 0:0

Первый тайм команды провели достаточно осторожно, имея минимум моментов у чужих ворот. После перерыва луганчане нанесли несколько неплохих ударов, а гол Юрченко отменили из-за офсайда. Пяст создал пару опасных моментов со стандартов, однако Махарадзе надежно сыграл. Добавим, что новичок Зари Перович впервые появился на поле, также сыграли Цвек и Циганикс.

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Отметим, что следующий матч Заря проведет против сербского Вождоваца, поединок запланирован на 29 января.

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