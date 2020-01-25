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Ворскла совершила невероятный камбэк в спарринге против Лодзи – полтавчане крупно "горели" к перерыву

17:05 55 Читати українською
Ворскла совершила невероятный камбэк в спарринге против Лодзи – полтавчане крупно "горели" к перерыву
Игроки Ворсклы / фото: ФК Ворскла

Полтавская Ворскла сумела отыграться в контрольном матче против Лодзи и расписать эпическую ничью (3:3).

Товарищеские матчи.

Лодзь – Ворскла – 3:3

Голы: Ратайчик, 25, Домбровски, 31, Пируло, 45 – Луизао, 62, Артур, 70, Ткаченко, 83

Поляки в первом тайме оформили себе комфортное преимущество благодаря голам Ратайчика, Домбровски и Пируло. Однако Ворскла сумела собраться и отыграться. Камбэк начал Луизао, забив на 62 минуте. Еще через 7 минут Артур сократил отставание до минимального, а Ткаченко установил окончательный счет.

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Таким образом, Ворскла расписала сверхрезультативную ничью в первом спарринге на сборах. Следующий поединок подопечные Юрия Максимова проведут 27 января, а соперником станет сербский Радник.

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