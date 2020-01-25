toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ВАЛЕНСІЯ - БАРСЕЛОНА ШАХТАР - ЛЕХ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Зоря з трьома новачками не змогла здолати чемпіона Польщі

19:54 332 Читать на русском
Зоря з трьома новачками не змогла здолати чемпіона Польщі
Гравці Зорі / фото: ФК Зоря

Луганська Зоря розписала нічию із польським П'ястом. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Товариські матчі.

П'яст – Зоря – 0:0

Перший тайм команди провели досить обережно, маючи мінімум моментів біля чужих воріт. По перерві луганці завдали кілька непоганих ударів, а гол Юрченка скасували через офсайд. П'яст створив пару небезпечних нагод зі стандартів, проте Махарадзе надійно відіграв. Додамо, що новачок Зорі Перовіч вперше з'явився на полі, також зіграли Цвєк та Циганікс.

Ворскла здійснила неймовірний камбек у спарингу проти Лодзі – полтавці розгромно "горіли" до перерви

Зазначимо, що наступний матч Зоря проведе проти сербського Вождоваца, поєдинок запланований на 29 січня.

Шахтар виграв свій перший матч у 2020 році – дебюти українців, спалахи Коноплянки і нового форварда

blog_ava
Шахтар – Лех: онлайн-трансляція першого матчу команди Каштру в 2020 році
15:37
3598
Теги
Зимові збори Зоря Зоря П'яст Глівіце П'яст Глівіце Товариські матчі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
47
хв
Торіно
21:45
Аталанта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук