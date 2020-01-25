Зоря з трьома новачками не змогла здолати чемпіона Польщі

Луганська Зоря розписала нічию із польським П'ястом. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Товариські матчі.

П'яст – Зоря – 0:0

Перший тайм команди провели досить обережно, маючи мінімум моментів біля чужих воріт. По перерві луганці завдали кілька непоганих ударів, а гол Юрченка скасували через офсайд. П'яст створив пару небезпечних нагод зі стандартів, проте Махарадзе надійно відіграв. Додамо, що новачок Зорі Перовіч вперше з'явився на полі, також зіграли Цвєк та Циганікс.

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Зазначимо, що наступний матч Зоря проведе проти сербського Вождоваца, поєдинок запланований на 29 січня.

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