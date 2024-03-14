"Из того, что я знаю, Герреро тоже поддержал это общее направление большинства коллектива. То есть он показал таким образом, что он с командой.

Заря начала внутреннее расследование по мотивам бойкота матча с Динамо – лидеры обманули руководство луганчан

По моим источникам, сумма долга – это 600-700 тысяч. Игроки после матча с Минаем предлагали свои методы решения вопроса. Я слышал о следующих:

1. оплата частями;

2. президент клуба пишет нотариально заверенную расписку, что он отдаст эти деньги;

3. чтобы Евгений Геллер вышел в прессу и сказал: "Я отдам эти деньги".

Игорь Гузь (начальник команды, – прим.) рассказал, что ультиматум был после матча с Минаем в раздевалке. После этого на следующий день команда приехала на тренировку – насколько я знаю, был вопрос: "Вы будете играть против Динамо или нет?". Команда сказала: "Все как было, отдают деньги – будем играть". Главный тренер Юрий Коваль после этого сказал: "Мы тогда тренироваться не будем. Я не умею тренировать людей, которые не хотят играть".

На следующий день игроки снова приехали на базу. Цитирую Игоря Гузя: "Игрокам было предложено в письменной форме объяснить причину отказа от участия в матче с Динамо. Футболисты отказались и сослались на то, что будут играть". Ну а дальше мы понимаем, что 14+1 на поле не вышли", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, лидеры и старожилы Зари поставили руководству луганского клуба ультиматум, требуя выплаты обещанных премиальных за участие в еврокубках. В свою очередь президент Зари Евгений Геллер продолжает кормить команду обещаниями, постоянно меняя сроки расчета. Как следствие, основные игроки отказались выходить на матч против Динамо, который "черно-белые", в результате, проиграли (0:2). В клубе началось внутреннее расследование, а Telegram-каналы (близкие к клубу) указали на инициаторов бойкота – Богдана Бутко и Вячеслава Чурко.

Скандал в Заре – источник назвал двух инициаторов бойкота