Перед матчем з Рухом луганці видали серію з трьох перемог поспіль, закріпились на третій сходинці та випереджали Динамо на чотири очки. Натомість львів'яни у весняній частині УПЛ не вражали, набравши лише три пункти. Ба більше, після поразки від Шахтаря "жовто-чорні" попрощались з Леонідом Кучуком. Тож на поєдинок з Зорею команду виводив екс-наставник Руху U-19 Віталій Пономарьов. Це був його офіційний дебют.

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Зоря могла відкривати рахунок вже на 2-й хвилині. У штрафному львів'ян спалахнула пожежа після стандарту. Мишньов потужно вистрілив метрів з 15-и, Паньків відбив перед собою, а потім не дозволив відзначитись Русину. "Жовто-чорні" миттєво відповіли власним моментом. Довгому дозволили спокійно прийняти м'яч і пробити фактично впритул – Сапутін виручив. Климчук другим темпом намагався викрутити у дальню дев'ятку, однак промахнувся. Той же Довгий згодом ледь не замкнув подачу на дальній стійці.

Дришлюк та Антюх стріляли по горобцях з вигідних позицій. Стартові гойдалки справді подобались. Швидкий та інтенсивний футбол на зустрічних курсах – рідкість для УПЛ. Луганці заробили пенальті на рівному місці. Дришлюк завалився на газон у боротьбі зі Слюбиком. Останній начебто допомагав собі руками. Попри протести львів'ян, Віталій Романов свого рішення не змінив. Булеца з "позначки" технічно переграв Паньківа (1:0). Рух одразу побіг відігруватись, проте ефектному удару Соломона з лінії штрафного забракло влучності. Після загалом рівної гри без центру поля команди пішли на перерву за мінімальної переваги Зорі.

По перерві темп гри помітно знизився. Зоря комбінувала позиційно, а Рух намагався швидко переходити з оборони в атаку. Словом, без особливої гостроти біля обох воріт. Старт другої половини запам'ятався передусім великою кількістю боротьби та невдалим ударом Русина з середньої дистанції. Утім, на 64-й хвилині екс-форвард Динамо трохи несподівано подвоїв перевагу луганців. Вантух, який замінив Мишньова, класно подав у штрафний, а Русин в дотик переграв Паньківа.

"Жовто-чорні" втратили свій найкращий шанс на 75-й хвилині. Соломон прорвався лівим флангом та ідеально викотив на Климчука, який з району 11-метрової позначки влучив у поперечку. Вже в ендшпілі у ван Леувена спрацював ще один джокер. 19-річний вихованець Шахтаря Владислав Погорілий відзначився дебютним м'ячем в УПЛ, замкнувши передачу від Снурніцина – 3:0. Зоря спокійно розгромила Рух і повернула відрив від Динамо до чотирьох очок. Львів'яни залишились на 15-й позиції.

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