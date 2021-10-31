Обе команды на неделе провели свои поединки в Кубке Украины, однако с разным результатом: если Александрия уверенно прошла Металлист 1925 года, то обескровленный COVID-19 Рух, несмотря на замечательную игру, уступил Заре и вылетел с турнира.

Львов минимально одолел Колос на выезде и прервал 3-матчевую серию неудач

Первый опасный момент создали гости на седьмой минуте. Мирошниченко получил диагональ в штрафную Руха, ворвался справа между защитниками и пробил первым касанием, однако мяч просвистел над перекладиной. Впоследствии Кирюханцев разобрался в штрафной с защитником и стрельнул – прямо в руки Панькиву. Вскоре он снова испытал реакцию Юрия, и тот не сразу зафиксировал сферу – повезло, что никого из соперников не было рядом. До середины тайма Рух не нанес ни одного удара в створ ворот Александрии и выглядел довольно блекло.

В конце концов хозяева перехватили инициативу и все чаще доходили до владений "горожан", но все попытки обострить завершались полным фиаско. Александрия пыталась убегать в контратаки. На 33-й минуте Кирюханцев опасно простреливал на Спинелли – аргентинца успели заблокировать в последний момент.

За пять минут до перерыва Борячук стартовал с центра поля на бешеной скорости и выводил Рунича фактически один на один длинной передачей. Опытный Бабогло почти на линии остановил Василия, но сделал это на опыте так, что арбитр даже не свистнул. А эпизод откровенно тянул на "горчичник" и перспективный стандарт. За минуту до свистка Дубра мог выводить Александрию вперед – после навеса на дальнюю штангу с правого фланга Каспарс головой пробивал по воротам. Панькив разобрался и забрал мяч.

В перерыве Юрий Гура усадил на скамейку Спинелли, у которого явного не пошла игра и выпустил Устименко. Денис сразу же бросился "кошмарить" защиту львовян, но его пыл быстро захлебнулся – вся борьба снова переместилась в центр поля. За 30 минут второго тайма команды не нанесли ни одного (!!!) удара хотя бы в направлении ворот! На 80-й минуте Кондраков запорол супермомент: оказавшись в штрафной соперника, он начал обыгрывать полкоманды и, в результате, потерял мяч. Однако александрийцы сфолили у своих ворот и Рух получил шанс на первый удар по воротам. Белый со стандарта пробил мимо стойки. Почти сразу Мустафаев пытался перекинуть мяч через Панькива дальним ударом – кипер львовян был на месте.

За две минуты до завершения матча Александрия убежала в контратаку, однако Мартынюк в штрафной заблокировал Устименко – арбитр показал, что все в пределах правил и Денису следует подниматься с холодного газона. Уже в добавленное время Кузык за две минуты получил две желтые карточки и оставил Рух в меньшинстве. Воспользоваться численным преимуществом противник банально не успел.

Ничья принесла Руху 13 очков и десятую строчку в турнирной таблице УПЛ, Александрия с 20 пунктами – шестая.

"За 3:2 над Динамо нам щедро віддячили": дебют на Донбас Арені, шалені камбеки проти Києва, його гармату оцінив закордон