Начали команды активно. Волынец уже на 2-й минуте вступил в игру, поймав дальний удар одного из львовян. Ковалёвцы ответили со стандарта – Сакив подал, Павловец продлил на дальнюю стойку, но там никого из "хлеборобов" не было.

Стартовая вспышка, однако, сменилась затишьем. Следующий полумомент возник в середине тайма. Однако, после прострела Политыло дуэт "горожан" помешал друг другу пробить. Еще один навес Сакива стал добычей Ильющенкова.

После очередного отрезка с бесконечной борьбой в центре поля новая возможность возникла перед перерывом. На 45-й минуте Львов получил право на штрафной на расстоянии 25-ти метров. Волынец, хоть с трудом, но справился с ударом Брикнера.

Вторая половина стартовала атаками Львова. Первая из них завершилась угловым. Но Романчук после навеса от флажка пробил головой над воротами.

Следующий момент ковалёвцы "привезли" сами. Нгамба перехватил пас назад на голкипера и отдал на Ныча, а тот в продолжении перспективной атаки отдал Довгому. Но так, что ни пробить, ни догнать мяч хавбек не сумел.

Дальше соперника снова "выпали" из игры минут на 30, сосредоточившись на микроэпизодах в центре поля. Но на 83-й минуте гостям удалось открыть счет. Это Александр Романчук добил мяч в сетку после того, как Волынец парировал удар Эрнеста.

Этот мяч оказался победным. Львов одержал первую с 26 сентября победу и приблизился вплотную к Колосу. Теперь команды разделяет 1 очко. "Хлеборобы" занимают 11-ю строчку (11 пунктов), а Львов – 12-й (10 баллов).

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