Заря и Ворскла подходили к личной встрече в Запорожье на фоне неудач – полтавчане на прошлой неделе проиграли Львову, а луганчане не смогли победить Ингулец и потерпели разгром от АЕКа. Подопечные Виктора Скрипника вообще шли на девятой позиции, поэтому сегодня им отступать было некуда.

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Команды сразу со стартовым свистком вступили в жесткую борьбу с большим количеством единоборств и фолов. Особого преимущества друг над другом команды в первой половине первого тайма не имели, но "зелено-белые" выглядели несколько конкретее в своих атаках – так, уже на 11-й минуте они могли выйти вперед благодаря удару Кане из пределов штрафной с рикошетом. Мяч едва не залетел за шиворот Шевченко. Через минуту Яворский замкнул навес с углового точно в руки голкиперу, а на 21-й Щербак выходил на ударную позицию под острым углом – впрочем, он оказался слишком острым.

В целом же, матч проходил в невысоком темпе и даже с преимуществом Зари в контроле мяча. Ворскла сосредоточилась на контратках, едва не открыв счет на 33-й минуте: Кане качнул Иванисеню на фланге и подал в штрафную, а Степанюк пробил головой в ближний угол - рядом со штангой! На 35-й очередной угловой полтавчан мог завершиться автоголом Кочергина, но Шевченко спас Зарю. Луганчане за все это время имели только атаки без завершения или удары в защитников, однако на 40-х минутах Ворскла откровенно отскочила – сначала Ризнык не дал Гладкому расстрелять ворота с левого края вратарской, а затем парировал мощный выстрел Юрченко метров с 16-ти.

В конце концов, на перерыв команды ушли без забитых голов. Во втором же тайме Заря начала активнее, едва не открыв счёт на 52-й минуте – это Юрченко ударом с входа в штрафную попал в перекладину. Ещё через три минуты Владлен отдал пас на правый край, откуда Фаворов прострелил на дальнюю штангу – Гладкий мог замыкать в пустой угол, но не попал по мячу. Казалось, Заря сейчас дожмет ворсклян, но на 60-й минуте луганчане остались в меньшинстве из-за чрезвычайно грубого фола Хомченовского.

Ворскла не некоторое время перехватила инициативу, но ничего интереснее удара Кане на трибуны не создала (да и тот прошёл со стандарта). Более того – на 69-й минуте Ребенок уравнял составы, получив вторую желтую карточку за накладку. Заря сразу же вернула инициативу и едва не забила на 72-й минуте, когда Гладкий исполнил скидку во вратарскую на голову Громову – Артем банально не допрыгнул до мяча. Виктор Скрипник, тем временем, усилил атаку нападающим Сайядманешом, но не удавалось прижать гостей. До 85-й минуты можно вспомнить только два не слишком сильных удара Сайядманеша, один из которых стал легкой добычей Ризныка.

В завершении матча Юрий Максимов даже попытался выиграть матч, выпустив вместо центрбека Яворского нападающего Васина. Этот ход мог принести успех в компенсированное время, когда Денис пробивал из центра штрафной, однако Назарина отчаянно бросился под удар. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Таким образом, Заря набрала 11 очков, оставшись на девятой позиции в турнирной таблице УПЛ. Ворскла, имея в активе 16 зачетных баллов, поднялась на третью строчку.

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