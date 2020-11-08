Зоря та Ворскла підходили до особистої зустрічі в Запоріжжі на тлі невдач – полтавці минулого тижня програли Львову, а луганці не змогли перемогти Інгулець та зазнали розгрому від АЕКа. Підопічні Віктора Скрипника взагалі йшли на дев'ятій позиції, тож сьогодні їм відступати було нікуди.

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Команди одразу зі стартовим свистком вступили у жорстку боротьбу з великою кількістю єдиноборств і фолів. Особливої переваги один над один команди в першій половині першого тайму не мали, але "зелено-білі" виглядали дещо конкретнішими у своїх атаках – так, вже на 11-й хвилині вони могли вийти вперед завдяки удару Кане з меж карного майданчика з рикошетом. М'яч ледь не залетів за комірець Шевченку. Ще за хвилину Яворський замкнув навіс з кутового точно в руки голкіперу, а на 21-й Щербак виходив на ударну позицію під гострим кутом – втім, він виявився занадто гострим.

Загалом же, матч тривав у невисокому темпі й навіть з перевагою Зорі у контролі м'яча. Ворскла зосередилась на контратаках, ледь не відкривши рахунок на 33-й хвилині: Кане хитнув Іванісеню на фланзі й подав у штрафний, а Степанюк пробив головою в ближній кут – поруч зі стійкою! На 35-й черговий кутовий полтавців міг завершитись автоголом Кочергіна, але Шевченко врятував Зорю. Луганці за весь цей час мали лише атаки без завершення або удари в захисників, однак на 40-х хвилинах Ворскла відверто відскочила – спочатку Різник не дав Гладкому розстріляти ворота з лівого краю воротарського, а потім парирував потужний постріл Юрченка метрів з 16-ти.

Зрештою, на перерву команди пішли без забитих голів. У другому ж таймі Зоря почала активніше, ледь не відкривши рахунок на 52-й хвилині – це Юрченко з входу в штрафний поцілив у поперечину. Ще за три хвилини Владлен віддав пас на правий край, звідки Фаворов прострілив на дальню стійку – Гладкий міг замикати у порожній кут, але не влучив по м'ячу. Здавалось, Зоря зараз дотисне ворсклян, але на 60-й хвилині луганці залишились у меншості через надзвичайно грубий фол Хомченовського.

Ворскла не деякий час перехопила ініціативу, але нічого цікавішого за удар Кане на трибуни не створила (та й той пройшов зі стандарту). Ба більше – на 69-й хвилині Ребенок зрівняв склади, отримавши другу жовту картку за накладку. Зоря одразу повернула ініціативу й ледь не забила на 72-й хвилині, коли Гладкий виконав скидку у воротарський майданчик на голову Громову – Артем банально не дострибнув до м'яча. Віктор Скрипник, тим часом, посилив атаку нападником Сайядманешом, але луганцям не вдавалося притиснути гостей. До 90-ї хвилини можна згадати тільки два не дуже сильних удари Сайядманеша, один з яких став легкою здобиччю Різника.

В завершенні матчу Юрій Максимов навіть спробував виграти матч, випустивши замість центрбека Яворського нападника Васіна. Цей хід міг принести успіх у компенсований час, коли Денис пробивав з центру штрафного, однак Назарина відчайдушно кинувся під удар. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Таким чином, Зоря набрала 11 очок, залишившись на дев'ятій позиції в турнірній таблиці УПЛ. Ворскла, маючи в активі 16 залікових балів, піднялася на третю сходинку.

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