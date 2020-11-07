"Который раз луганчане пропускают в Лиге Европы быстрый гол. После этого ситуация заставляет Зарю раскрываться, она идет вперед, раскрывается и снова пропускает.

"Все пошло насмарку": экс-хавбек сборной Украины уничтожил игроков Зари после очередного поражения в Лиге Европы

И если Динамо в игре с Барселоной, пропустив первый гол, терпело и ждало своего шанса, чтобы забить, то Заря не ждет и выбирает вариант сразу снова бежать в атаку. Это ее право. Но на уровне Лиги Европы ошибки, которые можно допустить в УПЛ, не проходят, и за них луганчан в еврокубках наказывают.

У Зари есть трудности с оборонительными построениями. И это касается не только защитников, но и полузащитников, которые при схеме ромба не так эффективно играют на оборону, как, например, это делали полузащитники Шахтера в матче с Реалом или Интером. Кроме того, луганчане испытывали большие проблемы с персональной опекой у своей штрафной, игроки АЕКа все время оказывались в одиночку перед воротами Шевченко.

В оставшихся матчах в Лиге Европы Заре надо играть за свою честь и рейтинговые очки для Украины в таблице коэффициентов УЕФА", – сказал Пятенко в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, Заря после 3-х туров находится на дне турнирной таблицы своей группы во втором по силе еврокубковом турнире, не добыв пока ни одного очка.

Заря разгромно проиграла АЕКу: тактическая неготовность луганчан, психологические проблемы и приговор руководству клуба