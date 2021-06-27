Товарищеские матчи.

Заря – Пролетер – 1:2

Голы: Янаков, 80 – ?, 14?, 22

Заря – Ботев – 1:1

Голы: Гладкий, 49 – Маркиньос, 14

Начался игровой день для Зари с поражения сербскому Пролетеру. Соперник луганчан достаточно быстро не только вышел вперед, но и удвоил свое преимущество – сначала сербы точным ударом завершили атаку левым флангом, а спустя 8 минут удару из пределов вратарской не помешали ни оборона, ни вратарь Зари. Луганчане отвечали остро, но не могли реализовать свои моменты. Так, Шахаб не забил после выхода один на один с вратарем, а во втором тайме нападающий пробил в штангу. Янаков один мяч отыграл, но на большее "мужиков" не хватило в этой встрече.

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Во втором матче дня Заря встретилась с болгарским Ботевом. И снова украинцы пропустили первыми, на 14 минуте отличился Маркиньос, пробив точно в угол ворот. Громов до перерыва создал две классные возможности, но не реализовал их, а вот Гладкий в начале второй половины сравнял счет, удачно сыграв на добивании после удара Кочергина. Как оказалось, этот гол стал последним в поединке.

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