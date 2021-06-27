Львовский Рух легко разобрался с соседями по городу – любительской Леокерамикой. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Рух – Леокерамика – 6:0

Голы: Бойчук, 25, Климчук, 35, Стаменкович, 60, Борячук, 62, Кузык, 73, Рунич, 81

Рух ожидаемо захватил инициативу и вышел вперед в счете благодаря голу Богдана Бойчука, который отличился после простой комбинации с партнером. Через 10 минут Климчук удвоил преимущество, завершив розыгрыш углового.

Кулач и легионер Ворсклы покинули клуб

После перерыва львовяне полностью сменили состав и достаточно быстро оформили разгром. После нескольких упущенных возможностей Стаменкович воспользовался ошибкой вратаря соперников, а Борячук через 2 минуты забил в ворота Леокерамики четвертый мяч. Кузык в дебютном матче за Рух сразу отметился голом, а точку в поединке поставил Рунич.

Добавим, что Рух также планирует сыграть спарринги с Волынью (4 июля), тернопольской Нивой (10 июля), Вересом (11 июля) и Агробизнесом (16 июля).

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21