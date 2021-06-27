Луганська Зоря розпочала серію контрольних матчів у рамках підготовки до наступного сезону з не дуже вдалих результатів. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Товариські матчі.

Зоря – Пролетер – 1:2

Голи: Янаков, 80 – ?, 14, ?, 22

Зоря – Ботев – 1:1

Голи: Гладкий, 49 – Маркіньйос, 14

Почався ігровий день для Зорі із поразки сербському Пролетеру. Суперник луганців досить швидко не тільки вийшов вперед, але й подвоїв свою перевагу – спочатку серби точним ударом завершили атаку лівим флангом, а через 8 хвилин удар з меж воротарського не завадили ні оборона, ні голкіпер Зорі. Луганці відповідали гостро, але не могли реалізувати свої моменти. Так, Шахаб не забив після виходу віч-на-віч із воротарем, а у другому таймі нападник пробив у стійку. Янаков один м'яч відквитав, але на більше "мужиків" не вистачило у цій зустрічі.

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У другому матчі дня Зоря зустрілась із болгарським Ботевом. І знову українці пропустили першими, на 14 хвилині відзначився Маркіньйос, пробивши точно в кут воріт. Громов до перерви створив дві класні нагоди, але не реалізував їх, а от Гладкий на початку другої половини зрівняв рахунок, вдало зігравши на добиванні після удару Кочергіна. Як виявилось, цей гол став останнім у поєдинку.

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