Камерунский опорник Пьер Аконо имеет шансы трудоустроиться в Заре. Об этом сообщает Zaryalg.com.

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Сейчас 20-летний хавбек находится в тренировочном лагере луганского клуба и ждет окончательного решения относительно своего будущего. Других деталей источник не сообщает. Интересно, что в 2019-м он дебютировал за сборную Камеруна, но после этого больше не вызывался в национальную команду.

Заметим, Пьер Аконо принадлежит бельгийскому Эйпену, но за основу еще не играл. Сейчас выступает за молодежку. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023-го, а портал Transfermarkt оценивает камерунца в 100 тисяч евро.

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