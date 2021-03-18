"У нас в Заре остался один левый защитник. Если он травмируется, нужно рисковать. У меня были скорость и выносливость, поэтому тренер меня неожиданно поставил на левый фланг. В нашей системе левый защитник может быть и левым вингером. Сейчас меня в команде называют Марсело.

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В прошлом сезоне играли против Шахтера. Я посмотрел на доску с составом и расстроился, что не был в списке. А потом присмотрелся и увидел, что играю правого защитника. Против Коноплянки", – сказал Циганикс для Friesch Dagblad.

В нынешнем сезоне УПЛ 23-летний латвиец провел 12 поединков.

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