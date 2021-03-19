Камерунський опорник П'єр Аконо має шанси працевлаштуватись у Зорі. Про це повідомляє Zaryalg.com.

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Зараз 20-річний хавбек перебуває у тренувальному таборі луганського клубу та чекає остаточного рішення щодо свого майбутнього. Інших деталей джерело не повідомляє. Цікаво, що у 2019-му він дебютував за збірну Камеруну, але після цього більше не викликався до лав національної команди.

Зауважимо, П'єр Аконо належить бельгійському Ейпену, але за основу ще не грав. Зараз виступає за молодіжку. Його контракт з клубом розрахований до літа 2023 року, а портал Transfermarkt оцінює камерунця в 100 тисяч євро.

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