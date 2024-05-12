Санкт-Паули вернулся в Бундеслигу после 13-летнего перерыва
17:16 - Читати українською
Клуб из Гамбурга заработал повышение в классе на следующий сезон.
Санкт-Паули переиграл Оснабрюк (3:1) и обеспечил себе выход в Бундеслигу. Сразу после финального свистка фанаты рванули на поле и радовались вместе с командой.
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Гамбургский клуб не играл в элите немецкого футбола с 2011-го. В последнем туре "пираты" могут стать чемпионами Второй Бундеслиги, если обыграют Висбаден.
Главный тренер Санкт-Паули – 31-летний Фабиан Хюрцелер. Общая стоимость состава – 33 миллиона евро. Капитан – игрок сборной Австралии Джексон Ирвин.
Впервые в истории гамбургского противостояния Санкт-Паули будет играть в высшем дивизионе, чем HSV. Гамбург снова не сумел выйти в Бундеслигу.
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