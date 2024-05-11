В поединке 33-го тура чемпионата Германии Майнц на своем поле разбил Боруссию Д (3:0). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В последнем матче субботы Майнц принимал дортмундскую Боруссию. Хозяева перед этой дуэлью шли в турнирной таблице Бундеслиги шестнадцатыми, расположившись в зоне переходных матчей, однако сохраняли шанс избежать вылета совсем – до спасительной 15-й строчки оставалось лишь 1 очко. Настроения подопечным Бо Хенриксена добавляла солидная 7-матчевая серия без поражений.

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Боруссия же задачу на сезон выполнила – вышла в финал Лиги чемпионов, а в Бундеслиге закрепилась в топ-5. А учитывая сегодняшнюю потерю очков РБ Лейпцигом в матче с Вердером, "шмели" имели шанс побороться с "быками" за четвертую строчку. Поэтому битва обещала быть принципиальной. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как откровенный аутсайдер положил на лопатки финалиста Лиги чемпионов.

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Уже на 6-й минуте Майнц заработал опасный стандарт на линии штрафной – Амири попал в перекладину. Хозяева продолжили искать счастье у ворот соперника и через немного вышли вперед: "карнавальщики" отобрали мяч у соперника в центре поля, Видмер получил разрезную передачу на правом фланге вратарской, собрал на себя всех защитников, краем глаза увидел набегающего Баррейро и неожиданно отпасовал назад – Леандро легко прошил Майера.

Через 5 минут Майнц удвоил свое преимущество: кипер Боруссии, пытаясь отдать на защитника, отправил мяч прямо в ноги Дже Сун Ли и тот легко переправил его в сетку с острого угла. Еще до середины тайма кореец оформил дубль, доведя собственных болельщиков до экстаза.

Гости почти сразу могли один гол отквитать, но Центнер в сногсшибательном прыжке потянул удар из-под перекладины.

Несмотря на более чем убедительный счет Майнц продолжил давить – в конце тайма опасный штрафной от Груды пришелся в стенку, а две угрожающие атаки сумели нивелировать защитники "шмелей".

Эдин Терзич отреагировал тремя заменами, выпустив на второй тайм Санчо, Брандта и Маатсена. Мукоко совсем скоро один гол отквитал, но арбитр зафиксировал офсайд и счет остался без изменений. Боруссия давила и, казалось, что "шмели" таки пробьют оборону Майнца официально, но хозяева в решающие моменты не позволяли сопернику пробить.

В конце концов, все завершилось сухой сенсационной победой, которая принесла Майнцу 32 очка и подняла на 15-ю строчку турнирной таблицы Бундеслиги. Боруссия Д с 60-ю пунктами осталась пятой.

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