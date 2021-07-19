Заря предложила Скрипнику продлить контракт – луганчане установили четкий дедлайн
16:10 - Читати українською
Генеральный директор Зари Станислав Оганов пролил свет на ситуацию с пролонгацией сотрудничества с Виктором Скрипником.
"Переговоры со Скрипником были. Ему предложено продлить контракт и до зимы, думаю, этот вопрос решится.
Заря продлила контракты с тренерским штабом Скрипника
Виктор Скрипник думает над предложением и я уверен, что мы придем к положительному итогу", – цитирует Оганова официальный сайт Зари.
Напомним, действующий контракт Скрипника рассчитан до лета 2022 года. Накануне его тренерский штаб продлил соглашения с луганьким клубом еще на год.
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