Генеральный директор Зари Станислав Оганов пролил свет на ситуацию с пролонгацией сотрудничества с Виктором Скрипником.

"Переговоры со Скрипником были. Ему предложено продлить контракт и до зимы, думаю, этот вопрос решится.

Заря продлила контракты с тренерским штабом Скрипника

Виктор Скрипник думает над предложением и я уверен, что мы придем к положительному итогу", – цитирует Оганова официальный сайт Зари.

Напомним, действующий контракт Скрипника рассчитан до лета 2022 года. Накануне его тренерский штаб продлил соглашения с луганьким клубом еще на год.

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