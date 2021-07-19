Генеральний директор Зорі Станіслав Оганов пролив світло на ситуацію з пролонгацією співпраці з Віктором Скрипником.

"Переговори зі Скрипником були. Йому запропоновано продовжити контракт і до зими, думаю, це питання вирішиться.

Зоря продовжила контракти з тренерським штабом Скрипника

Віктор Скрипник думає над пропозицією і я впевнений, що ми прийдемо до позитивного підсумку", – цитує Оганова офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, чинний контракт Скрипника розрахований до літа 2022 року. Напередодні його тренерський штаб продовжив угоди з луганським клубом ще на рік.

Шахаб приніс Зорі перемогу над СК Дніпро-1, Десна без проблем розібралась з Вересом: спаринги клубів УПЛ