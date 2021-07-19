Зоря запропонувала Скрипнику продовжити контракт – луганці встановили чіткий дедлайн
19 липня 16:10 - Читать на русском
Генеральний директор Зорі Станіслав Оганов пролив світло на ситуацію з пролонгацією співпраці з Віктором Скрипником.
"Переговори зі Скрипником були. Йому запропоновано продовжити контракт і до зими, думаю, це питання вирішиться.
Зоря продовжила контракти з тренерським штабом Скрипника
Віктор Скрипник думає над пропозицією і я впевнений, що ми прийдемо до позитивного підсумку", – цитує Оганова офіційний сайт Зорі.
Нагадаємо, чинний контракт Скрипника розрахований до літа 2022 року. Напередодні його тренерський штаб продовжив угоди з луганським клубом ще на рік.
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