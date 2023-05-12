Чемпионат Украины 2022/23 вышел на финишную прямую. Шахтер, СК Днепр-1 и Заря до сих пор реально претендуют на титул и разыграют два места в ЛЧ.

Математические шансы побороться за "золото" также остаются у Динамо, но киевляне отстают от лидера на 10 очков. Отыграть такое отставание за 5 туров почти нереально. Более того – команде Мирчи Луческу / Александра Шовковского крайне сложно будет зацепиться хотя бы за путевку в Лигу чемпионов.

Шахтер, СК Днепр-1 и Заря остаются в гонке. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, у кого больше шансов на Лигу чемпионов.

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У всех претендентов на титул осталось по 5 матчей. Шахтер имеет 2 очка отрыва от СК Днепр-1 и 5 очков от Зари, но календарь у "горняков" самый сложный. Подопечные Игоря Йовичевича на финише сезона еще должны сыграть с обоими своими конкурентами. Зато у Зари и СК Днепр-1, кроме матча с Шахтером, сверхсложных оппонентов не будет.

Календарь Шахтера:



Ингулец (13 мая)

Верес (19 мая)

Заря (24 мая)

СК Днепр-1 (27-29 мая)

Ворскла (3-4 июня)

Календарь СК Днепр-1:



Минай (15 мая)

Колос (19 мая)

Ворскла (24 мая)

Шахтер (27-29 мая)

Кривбасс (3-4 июня)

Календарь Зари:



Металлист (14 мая)

Ингулец (20 мая)

Шахтер (24 мая)

Александрия (27-29 мая)

Минай (3-4 июня)

В очных матчах три лидера разыграют не только титул, но и путевки в Лигу чемпионов. Чемпион Украины с большой вероятностью попадет в групповой этап напрямую (могут помешать при определенных условиях Интер и Милан), а вице-чемпион должен пройти три раунда квалификации.

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Интересно спроецировать, какая ситуация будет у наших клубов в Лиге чемпионов. Шахтер в случае выхода в группу Лиги чемпионов, скорее всего, получит посев из третьей корзины, хотя есть мизерные шансы подняться во вторую. В квалификации "горняки" благодаря высокому клубному рейтингу (63.000) будут сеянными в каждом раунде.

Заря (16.000) и СК Днепр-1 (8.000) имеют значительно меньший рейтинг, поэтому на последних стадиях отбора будут несеянными. Соответственно, сыграют против очень серьезных соперников из Нидерландов, Португалии или Франции (в нечемпионской квалификации), или против победителей лиг типа Швейцарии, Бельгии, Греции (в чемпионской квалификации). На групповом этапе ЛЧ и Заря, и Днепр-1 могут рассчитывать только на 4 корзину.

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