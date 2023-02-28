Заря на своем официальном сайте сообщила о приходе 23-летнего Кирилла Дрышлюка, который присоединился к клубу на правах свободного агента.

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Последним клубом игрока была Александрия, которую он покинул меньше недели назад. До этого Дрышлюк успел поиграть за латвийский Спартакс и Зирку.

В текущем сезоне Кирилл сыграл в 12 матчах, не отметившись результативными действиями. В 2019 году хавбек стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20.

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