Заря объявила о трансфере чемпиона мира U-20
28 февраля 13:22 - Читати українською
Полузащитник Кирилл Дрышлюк официально стал частью луганской команды.
Заря на своем официальном сайте сообщила о приходе 23-летнего Кирилла Дрышлюка, который присоединился к клубу на правах свободного агента.
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Последним клубом игрока была Александрия, которую он покинул меньше недели назад. До этого Дрышлюк успел поиграть за латвийский Спартакс и Зирку.
В текущем сезоне Кирилл сыграл в 12 матчах, не отметившись результативными действиями. В 2019 году хавбек стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20.
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