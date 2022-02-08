Товарищеский матч 8 февраля 2022 года

Динамо Киев – Динамо Тбилиси – 1:0 (LIVE, 2 тайм)

Состав Динамо Киев: Бущан (Бойко, 46) – Кендзера (Тымчик, 46), Бурда (Забарный, 46), Боль (Сирота, 46), Дубинчак (Караваев, 46) – Сидорчук (Бражко, 46), Гармаш (Шапаренко, 46) – Кулач (Цыганков, 46), Буяльский (Де Пена, 46), Витиньо (Антюх, 46) – Шкурин (Ванат, 31 (Беседин, 62))

Накануне Динамо выстрадало победу над Рударом, а уже на следующий день вышло на контрольный матч с одноименным клубом из столицы Грузии. Третий год подряд команды встречаются в феврале на сборах. В обоих предыдущих дуэлях украинцы побеждали с сухим счетом. В последний раз грузины забивали своим тезкам еще в 1989 году. После этого киевляне неизменно побеждали, не пропуская голов. Тбилисцев тренирует Кахабер Цхададзе, бывший защитник Ман Сити. Действующие вице-чемпионы Грузии до сих пор ни разу не побеждали в 2022 году (две ничьи и поражение в спаррингах, лишь 1 забитый гол), а одним из соперников был Львов (0:0).

Динамо Киев – Динамо Тбилиси: онлайн-трансляция матча

Боль на ровном месте отдала мяч соперникам по левому флангу. Повезло 19-летнему воспитаннику Динамо, что экс-форвард молодежной сборной Украины Беленький не разобрался в штрафной. Первый удар на 7-й минуте. Гармаш со стандарта приложился не очень точно. Шкурин неплохо открывается и сбрасывает под удар. Снова Гармаш пробивал, снова над перекладиной. Бывший вингер юношеской сборной Гвинеи Усман Камара прошел нескольких соперников. Мог быть провал на правом фланге защиты киевлян, но Витиньо оттянулся и подчистил в неприятной ситуации.

Бразилец мог завершать сам после идеального паса пяткой от Шкурина. Снова не хватило точности. Буяльский едва не вывел белорусского форварда на свидание с вратарем – не удалось наказать грузин за ошибку под высоким давлением. Прошла проникающая передача на Беленького. Станислав вытащил на себя Бущана и отбросил в центр. Дубинчак в падении заблокировал расстрельный удар. Снаряд срыкошетил защитнику в руку, но судьи справедливо не увидели достаточно оснований для пенальти.

Кулач, которого уже не в первый раз пробуют на фланге (сегодня вышел на позиции правого вингера), забил супергол на 21 минуте. Буяльский откинул назад, Владислав без обработки прошил дальнюю девятку. Сидорчук рывком отвоевал немного пространства, но дальше переиграл сам себя обманными финтами а-ля Роналдо и просто довольно курьезно обрушился на вытоптанный турецкий газон. Гармаш грубо принял Беленького. Пришлось останавливать игру, но украинский форвард пришел в себя. Боль пасом на ход отлично разыграл штрафной со своей половины. Шкурин получил кучу пространства, однако на этот раз перемудрил с передачей пяткой. Почти сразу после этого Илью заменили на еще более молодого Ваната.

Крайне скромны атакующие возможности Тбилиси. Неплохо ищет мяч Беленький, финтит слева Камара. Этого как-то слишком мало. Очередной грубый подкат сзади Гармаша. Будь это официальный матч, уже столь легко могло не обойтись для Дениса. Позволяют киевляне спокойно обводить и пробивать перед своей штрафной. Бущан спокойно взял этот удар. Гармаш выкатил пас Сидорчуку. Фирменный дальний выстрел, снаряд просвистел рядом с крестовиной.

Белорус Антилевский второй раз за несколько минут спокойно обыграл защитника киевлян, а вот дальше Беленький пожадничал отдать обратный пас и пробил в блок. Судья вынужден подбегать на воспитательный разговор к тренеру Тбилиси. Ощутимые проблемы у Киева с выводом мяча через пас от своей штрафной. Бурда выбирает более безопасные возможности, у Боля и Бущана постоянно слишком мало вариантов. Гармаш хорошо сыграл на перехвате, а дальше не отдал под удар и допустил потерю. Проливным ливнем завершается 1 тайм.