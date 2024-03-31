Поединок на Минай-Арене имел большое значение в контексте борьбы за выживание. Закарпатцы в случае победы над Александрией поднялись бы со дна и догнали бы Верес – а ровенчане держатся в зоне плей-офф. Подопечные Руслана Ротаня, свою очередь, оторвалась бы от четверки аутсайдеров на 8 очков, поднявшись в топ-10.

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Уже на 10-й минуте гостям удалось забить гол вследствие обрезки Скибы. Михайленко отдал мяч Ковальцу, а тот протащил его в зону перед штрафной. На линии полукруга произошла серия рикошетов, в завершении которой сфера прилетела в штрафную в ноги Кулакову. Андрей прошил Кемкина, но праздновать пришлось недолго – VAR заметил офсайд.

Кроме этого эпизода, в первом тайме вспоминается только удар Калитвинцева с правого угла штрафной площадки. Владислав метил в ближнюю девятку, заставив Кемкина выполнять эффектный сейв. Вот и вся острота.

Гораздо интереснее оказался второй тайм. На первой же его минуте Шулянский мог замыкать кросс на линию вратарской, но не получилось – Калитвинцев же при добивании с нескольких метров не попал по мячу! Ну а на 51-й минуте счет был открыт усилиями Шулянского, которому удалось открыться под пас на ход по левому флангу и убежать от всех в штрафную. Артем завершил рывок передачей под удар Кулакову в пустые ворота.

Минай мог отыграться за четыре минуты благодаря Билошевскому. Защитник Александрии, который появился на поле после перерыва, едва не забил автогол – выбивая подачу, он перевел мяч над перекладиной собственных ворот! Это дало надежду на камбэк, но через четыре минуты гости почти выбили ее. Копина покатил на левый край штрафной, а Калитвинцев вторым касанием прошил Кемкина. 0:2!

Казалось, что это победа. Причем заслуженная. Впрочем, закарпатцы смогли доказать, что их весенний ренессанс – это не случайность. На 63-й минуте подопечные Желько Любеновича сократили отставание в счете в результате подачи со стандарта Скиба подправил ее на Устименко, а тот переправил сферу в сетку. 1:2!

И практически сразу все могло завершиться. Александрия на 66-й минуте ответила ударом Ковальца с линии полукруга, а мяч попал в руку Прокопчуку. Арбитр назначил пенальти, а сам Ковалец пошел его исполнять. Кирилл подошел к мячу – и промахнулся, пробив мимо левого нижнего.

Этот момент оказался переломным. Минай полез вперед и на 72-й минуте мог забить с углового. Мяч после скидки Устименко и удара Прокопчука упал на линии ворот, где его накрыл Шевченко! На 75-й же сработала замена Желько Любеновича – Гуничев, который вышел за 10 минут до этого, замкнул длинную подачу Чуева со стандарта со центра поля. 2:2!

Дальше началась драма. На 75-й минуте Ковалец с дистанции вколотил в стойку, причем мяч затем прокатился по линии ворот. А на 78-й все тот же Ковалец получил вторую желтую за мелкий фол, оставив Александрию в меньшинстве.

Минай прижал Александрию и имел два шикарных шанса, чтобы вырвать победу. На 85-й минуте Устименко сбросил мяч под удар Гуничеву с правого края штрафной – тот стрелял под дальнюю штангу, но Шевченко парировал. Дальнейший угловой завершился замыканием Устименко с трех метров, однако он попал в голкипера!

Этот момент оказался последним во встрече. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью. Минай остался на дне, а Александрия остается всего в 6 зачетных баллах от зоны переходных матчей.

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