Матч на КСК Ника закрывал украинский футбольный год. Александрия в случае победы могла бы зазимовать на шестой позиции в таблице, а Заря могла выйти на четвёртую. Бороться было за что, но футболисты аж слишком настроились на битву. К 10-й минуте Виталий Романов показал уже три жёлтые карточки игрокам Зари – моментов к тому времени было в три раза меньше. Ну, как моментов? Это Довгий после скидки в штрафной пробил в руки Василю.

"Заря достойно выступила в Лиге Европы": Скрипник – о неудачах на групповом этапе, Браге и Лестере

В середине первого тайма футболисты вспомнили о футболе. Гости провели несколько интересных атак без завершения, а на 17-й минуте Назарина бил с дальней дистанции – неточно. Александрия могла забить на 21-й вследствие выхода Лучкевича один на один с голкипером, но Василь успел сократить дистанцию ​​и накрыть удар. Через минуту Долгий замыкал подачу с углового ударом головой мимо дальнего угла. Наказание за расточительность хозяев прилетело на 31-й, когда Иванисеня принял отскок со штрафного и расстрелял ворота – 0:1! На 34-й удвоить преимущество Зари мог Фаворов, который пробил пяткой метров с шести, но Панькив не дал себя переиграть.

В конце первого тайма команды обменялись дальними ударами, которые особой опасности не несли. На перерыв они ушли при минимальном преимуществе гостей, а вот во втором тайме о футболе игроки подзабыли. На первый план вышли фолы, провокации и скандалы с арбитрами – и всё началось уже на 50-й минуте, когда Кабаев получил вторую жёлтую за удар в колено Дубре. Владислав не видел Каспарса, ведь тот набегал из-за спины, однако фол был. Заря осталась в меньшинстве.

Впрочем, уже через минуту после удаления забивать в ворота Панькива мог Гладкий, который замыкал прострел с левого фланга на дальнюю штангу – мяч прошел над воротами! Лучкевич сразу же ответил ударом головой с подачи Стецькова, но Валерию совсем немного не хватило точности. После этого команды снова сбились к миксфайту, однако на 63-й минуте красивым обводным ударом мог забивать Юрченко – Ситало оказался на пути мяча. На 69-й же с лёту бил Кочергин – рядом со штангой!

У Александрии при численном преимуществе ничего не клеилось в завершающей фазе атаки. Долгое время на поле вообще не возникало моментов, а на 82-й минуте один из нападающих хозяев ещё и оставил команду в меньшинстве. Безбородько сначала грубо сфолил, получил предупреждение, а затем побуцкался головами с Иванисеней – и получил вторую жёлтую. После этого александрийцы чуток "поплыли", а луганчане, получив моральный подъём, добилиа соперника в компенсированное время – это Сайядманеш убежал с центра поля в штрафную и пробил в ближний угол. 0:2! Заря празднует победу.

Таким образом, Заря набрала 20 очков, поравнявшись с Ворсклой и благодаря лучшей разнице мячей поднявшись на четвёртую позицию. Александрия, имея в активе 16 зачётных баллов, завершает год на восьмой строчке.

Динамо – Колос: Луческу со скандалами берет зимнее "чемпионство", или "Браво, Федерация" 14 лет спустя