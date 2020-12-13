Матч на КСК Ніка закривав український футбольний рік. Олександрія в разі перемоги могла б зазимувати на шостій позиції в таблиці, а Зоря мала шанс вийти аж на четверту. Боротись було за що, але футболісти налаштувалися не на гру, а на битву. До 10-ї хвилини Віталій Романов показав вже три жовті картки гравцям Зорі – моментів до того часу було в три рази менше. Ну, як моментів? Це Довгий після скидки в штрафному пробив прямо в руки Васілю.

В середині першого тайму футболісти згадали про футбол. Гості провели кілька цікавих атак без завершення, а на 17-й хвилині Назарина бив з дальньої дистанції – неточно. Олександрія могла забити на 21-й внаслідок виходу Лучкевича віч-на-віч з голкіпером, але Васіль встиг скоротити дистанцію та накрити удар. Ще за хвилину Довгий замикав подачу з кутового ударом головою – повз дальній кут! Покарання за марнотратство господарів прилетіло на 31-й, коли Іванісеня прийняв відскок зі штрафного й розстріляв ворота – 0:1! На 34-й подвоїти перевагу Зорі міг Фаворов, який пробив п'яткою метрів з шести, але Паньків не дав себе переграти.

Наприкінці першого тайму команди обмінялися дальніми ударами, які особливої небезпеки не несли. На перерву вони пішли за мінімальної переваги гостей, а от у другому таймі про футбол гравці забули. На перший план вийшли фоли, провокації та скандали з арбітрами – і все почалося ще на 50-й хвилині, коли Кабаєв отримав другу жовту за удар суперника в коліно. Владислав не бачив його, адже той набігав з-за спини, однак фол був. Зоря залишилась у меншості.

Втім, вже за хвилину після вилучення забивати у ворота Паньків міг Гладкий, який замикав простріл з лівого флангу на дальню стійку – м'яч пройшов над воротами! Лучкевич одразу відповів ударом головю з подачі Стецькова, але йому зовсім трішечки забракло точності. Після цього команди знову збилися до міксфайту, однак на 63-й же хвилині красивим обвідним ударом міг забивати Юрченко – Сітало опинився на шляху м'яча. На 69-й же з лету бив Кочергін – поруч зі стійкою!

У Олександрії нічого не клеїлось у завершальній фазі атаки. Довгий час на полі взагалі не виникало моментів, а на 82-й хвилині один із нападників господарів ще й залишив команду у меншості. Безбородько спочатку грубо сфолив, отримав попередження, а потім побуцькався головами з Іванісенею – і отримав другу жовту. Після цього олександрійці "поплили", а луганці, отримавши моральний підйом, добила суперника у компенсований час – це Сайядманеш втік з центру поля й пробив у ближній кут. 0:2! Зоря святкує перемогу.