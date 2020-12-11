"Хочу для начала поздравить соперника с победой. У нас был хороший поединок, мы терпели, держали, играли, но оппонент оказался сильнее нас. Не могу ни в чем упрекнуть своих футболистов, ведь они действительно старались, хотели закончить турнир на позитивной ноте, но, к сожалению, не удалось. Мы стремились показать правильную игру, а не просто отбиваться. Но не все удалось.

Брага – Заря – 2:0 – видео голов и обзор матча

Брага? Мне, в принципе, понравилось выступление всей команды. Очень технические, сыгранные ребята. Если сравнивать игру, которая была 2 года назад, когда я еще не был тренером Зари, то в Браге осталось более 80% того состава. Все ребята достойны похвалы, а индивидуально никого не хочу выделять, ведь могу обидеть других игроков.

Как отношусь к тому, что Брага и Лестер стали сильнейшими командами из группы? Ничего не могу сказать, они действительно таковыми и являются. Мы – молодая команда в плане игр в еврокубках, для нас это огромный опыт. Мы весьма позитивно реагировали на все моменты, которые у нас были, но был матч разочарования, когда мы проиграли дома грекам. А так, достойно выступили в этом турнире", – цитирует Виктора Скрипника официальный сайт Зари.

Брага – Заря: команды из разных турниров, достоинство на грани разгрома и заслуженное итоговое место в ЛЕ