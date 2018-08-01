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Заря планирует расстаться с Эль-Буаззати

16:20 16 Читати українською
Заря планирует расстаться с Эль-Буаззати
Мохамед Эль-Буаззати / Фото: соцсети

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал, каким видит будущее в команде Давида Фопалы, а также заявил о желании расстаться с Мохаммедом Эль-Буаззати.

"Какие перспективы Фопалы и Эль-Буаззати в Заре? Это нужно у них спросить, прежде всего.

Скажу коротко: эти футболисты очень сильно снизили требования к себе. Есть личные проблемы у Фопалы.

Что касается Эль-Буаззати, то я сторонник того и буду говорить с агентами, что уже в это трансферное окно ему нужно искать другой клуб", – цитирует Рафаилова официальный сайт клуба.

Мохамед Эль-Буаззати является воспитанником Боруссии Дортмунд и присоединился к Зари прошлой зимой, но это время сыграл лишь два матча в УПЛ.

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Теги
Сергей Рафаилов Давид Фопала Давид Фопала Мохамед Эль-Буаззати Мохамед Эль-Буаззати Заря Заря
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