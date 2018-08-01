Зоря планує розпрощатися з Ель-Буаззаті

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розповів, яким бачить майбутнє в команді Давіда Фопали, а також заявив про бажання розлучитися з Мохамедом Ель-Буаззаті.

"Які перспективи Фопали і Ель-Буаззаті в Зорі? Це потрібно у них запитати, перш за все.

Скажу коротко: ці футболісти дуже сильно знизили вимоги до себе. Є особисті проблеми у Фопали.

Що стосується Ель-Буаззаті, то я прихильник того і буду говорити з агентами, що вже в це трансферне вікно йому потрібно шукати інший клуб", – цитує Рафаїлова офіційний сайт клубу.

Мохамед Ель-Буаззаті є вихованцем Боруссії Дортмунд і приєднався до Зорі минулої зими, але цей час зіграв лише два матчі в УПЛ.

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