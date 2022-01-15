"Футбольный клуб Заря выражает глубокие соболезнования полузащитнику Олегу Данченко в связи с трагической смертью супруги.

Жена Данченко погибла в жуткой автокатастрофе: кадры с места ДТП

Виктория Данченко погибла в ДТП 14 января. Искренне сочувствуем Олегу и родственникам погибшей”, – отмечено в Telegram-канале клуба.

Напомним, 14 января Данченко перешел из АЭКа в луганскую Зарю на правах аренды. В этот же день его супруга Виктория погибла в автотроще на трассе Киев – Одесса.

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