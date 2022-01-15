Заря отреагировала на трагическую гибель жены Данченко
20:13 - Читати українською
Луганский клуб поддержал новичка команды Олега Данченко после тяжелой потери.
"Футбольный клуб Заря выражает глубокие соболезнования полузащитнику Олегу Данченко в связи с трагической смертью супруги.
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Виктория Данченко погибла в ДТП 14 января. Искренне сочувствуем Олегу и родственникам погибшей”, – отмечено в Telegram-канале клуба.
Напомним, 14 января Данченко перешел из АЭКа в луганскую Зарю на правах аренды. В этот же день его супруга Виктория погибла в автотроще на трассе Киев – Одесса.
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