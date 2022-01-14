Жена форварда Зари Олега Данченко Виктория погибла в смертельном ДТП, сообщает ряд Telegram-каналов и Журнал Житомира.

Заря объявила о трансфере Данченко, ранее игравшего в России

Трагедия произошла на трассе Киев – Одесса на подъезде к Южной Пальмире. По рассказам очевидцев, автомобиль Mercedes на высокой скорости столкнулся с KIA. Легковушку отбросило в эвакуатор и после серии столкновений он ударился в отбойник. Спасатели с помощью специального оборудования провели работу по разрезанию автомобиля, чтобы удалить тело.

Заметим, сегодня, 14 января, муж Виктории заключил полуторагодовой контракт с луганской Зарей. Пара была в браке с июля 2020-го.

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