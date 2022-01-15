"Футбольний клуб Зоря висловлює глибокі співчуття півзахиснику Олегу Данченку у зв'язку з трагічною смертю дружини.

Дружина Данченка загинула у жахливій автокатастрофі: кадри з місця ДТП

Вікторія Данченко загинула у ДТП 14 січня. Щиро співчуваємо Олегу та родичам загиблої”, – вказано у Telegram-каналі клубу.

Нагадаємо, 14 січня, Данченко перейшов з АЕКа у луганську Зорю на правах оренди. У цей же день його дружина Вікторія загинула в автотрощі на трасі Київ – Одеса.

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