Зоря відреагувала на трагічну загибель дружини Данченка
20:10 - Читать на русском
Луганський клуб підтримав новачка команди Олега Данченка після важкої втрати.
"Футбольний клуб Зоря висловлює глибокі співчуття півзахиснику Олегу Данченку у зв'язку з трагічною смертю дружини.
Дружина Данченка загинула у жахливій автокатастрофі: кадри з місця ДТП
Вікторія Данченко загинула у ДТП 14 січня. Щиро співчуваємо Олегу та родичам загиблої”, – вказано у Telegram-каналі клубу.
Нагадаємо, 14 січня, Данченко перейшов з АЕКа у луганську Зорю на правах оренди. У цей же день його дружина Вікторія загинула в автотрощі на трасі Київ – Одеса.
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