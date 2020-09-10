Заря отдала голкипера в аренду Металлургу
14:56 - Читати українською
Второлиговый МФК Металлург усилился голкипером луганской команды.
Даниил Хмелевский перешел в МФК Металлург на правах аренды, сообщает официальный сайт Зари.
Гладкий официально перешел в Зарю – он уже результативно дебютировал за луганчан
Отмечается, что голкипер перебрался в Запорожье только на один год. Другие детали сделки пока неизвестны.
К слову, 21-летний вратарь пока не провел за первую команду Зари ни одного матча. Металлург уже успел провести поединок в рамках Второй лиги, где крупно победил Никополь на выезде (0:3)
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