Бывший форвард Динамо, Шахтера и Карпат Александр Гладкий стал полноценным игроком Зари.

Гладкий стал игроком Зари, информирует официальный сайт луганчан. Контракт с форвардом подписан на 1 сезон.

Заря разгромила Александрию в спарринге с четырьмя голами – дебютный мяч Гладкого и шедевр Юрченко

За команду Скрипника Александр будет выступать под 11 номером. Игрок присоединился к Заре на правах свободного агента. К слову, форвард уже успел отметиться дебютным голом за луганчан в спарринге против Александрии.

Напомним, последним клубом Гладкого был Адана Демирспор – контракт украинца с представителем второго дивизиона Турции закончился 4 августа. Также Александр успел поиграть за Металлист, Арсенал, Харьков, Шахтер, Днепр, Карпаты, Динамо, Черноморец и Ризеспор.

"Шахтар? Давайте обіграємо багатеньких": 14 років тому загинув Євген Кучеревський