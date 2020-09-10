Данило Хмельовський перейшов в МФК Металург на правах оренди, інформує офіційний сайт Зорі.

Гладкий офіційно перейшов у Зорю – він уже результативно дебютував за луганців

Зазначається, що голкіпер перебрався в Запоріжжя лише на один рік. Інші деталі угоди наразі невідомі.

До слова, 21-річний воротар поки не провів за першу команду Зорі жодного поєдинку. Металург вже встиг провести матч в рамках Другої ліги, де розгромно переміг Нікополь на виїзді (0:3)

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