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Заря отблагодарила своих преданных фанатов – они нашли оригинальный способ посмотреть матч вживую

15:55 - Читати українською
Заря отблагодарила своих преданных фанатов – они нашли оригинальный способ посмотреть матч вживую
Десна – Заря – 1:2 / фото ФК Заря

Луганская Заря поблагодарила двух фанатов, которые просматривали матч 27-го тура УПЛ против Десны с автовышки.

90+8’ Денис Фаворов
 
Владислав Кочергин 6’
Богдан Михайличенко 55’
Евгений Чеберко 90+7’
6’ Владислав Кочергин
55’ Богдан Михайличенко
90+7’ Евгений Чеберко
90+8’ Денис Фаворов

"Помните тех ребят, которые арендовали автовышку и поддержали нас в игре с Десной? Мы не оставили их без внимания, подарив два комплекта формы, и поблагодарив лично в телефонном разговоре.

Заря на выезде уверенно победила Десну в битве за третье место – луганчане догнали Динамо в таблице

Еще раз говорим всем нашим болельщикам огромное спасибо за поддержку. Вместе мы сила", – поделилась пресс-служба Зари в твиттере.

Напомним, Заря минимально обыграла Десну (2:1) и увеличила свои шансы на получение бронзовых наград УПЛ.

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Теги
футбольные фанаты Десна - Заря Заря Заря
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