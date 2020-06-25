Заря отблагодарила своих преданных фанатов – они нашли оригинальный способ посмотреть матч вживую

Луганская Заря поблагодарила двух фанатов, которые просматривали матч 27-го тура УПЛ против Десны с автовышки.

"Помните тех ребят, которые арендовали автовышку и поддержали нас в игре с Десной? Мы не оставили их без внимания, подарив два комплекта формы, и поблагодарив лично в телефонном разговоре.

Заря на выезде уверенно победила Десну в битве за третье место – луганчане догнали Динамо в таблице

Еще раз говорим всем нашим болельщикам огромное спасибо за поддержку. Вместе мы сила", – поделилась пресс-служба Зари в твиттере.

Напомним, Заря минимально обыграла Десну (2:1) и увеличила свои шансы на получение бронзовых наград УПЛ.

"Після удару подумав, що світло вимкнули на стадіоні": капітан Зорі – про боротьбу з Динамо і чутки навколо команди