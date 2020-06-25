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Зоря віддячила своїм відданим фанатам – вони знайшли оригінальний спосіб переглянути матч наживо

15:55 - Читать на русском
Зоря віддячила своїм відданим фанатам – вони знайшли оригінальний спосіб переглянути матч наживо
Десна – Зоря – 1:2 / фото ФК Зоря

Луганська Зоря подякувала двом фанатам, які переглядали матч 27-го туру УПЛ проти Десни з автовишки.

90+8’ Денис Фаворов
 
Владислав Кочергін 6’
Богдан Михайліченко 55’
Євген Чеберко 90+7’
6’ Владислав Кочергін
55’ Богдан Михайліченко
90+7’ Євген Чеберко
90+8’ Денис Фаворов

"Пам'ятаєте тих хлопців, які орендували автовишку і підтримали нас у грі з Десною? Ми не залишили їх без уваги, подарувавши два комплекти форми, і подякувавши особисто в телефонній розмові.

Зоря на виїзді впевнено перемогла Десну у битві за третє місце – луганці наздогнали Динамо в таблиці

Ще раз говоримо всім нашим уболівальникам величезне спасибі за підтримку. Разом ми сила", – поділилась прес-служба Зорі в твіттері.

Нагадаємо, Зоря мінімально обіграла Десну (2:1) та збільшила свої шанси на здобуття бронзових нагород УПЛ.

"Після удару подумав, що світло вимкнули на стадіоні": капітан Зорі – про боротьбу з Динамо і чутки навколо команди

blog_ava
"Після удару подумав, що світло вимкнули на стадіоні": капітан Зорі – про боротьбу з Динамо і чутки навколо команди
12:00
4106
Теги
футбольні фанати Десна - Зоря Зоря Зоря
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