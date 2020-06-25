Зоря віддячила своїм відданим фанатам – вони знайшли оригінальний спосіб переглянути матч наживо

Луганська Зоря подякувала двом фанатам, які переглядали матч 27-го туру УПЛ проти Десни з автовишки.

"Пам'ятаєте тих хлопців, які орендували автовишку і підтримали нас у грі з Десною? Ми не залишили їх без уваги, подарувавши два комплекти форми, і подякувавши особисто в телефонній розмові.

Зоря на виїзді впевнено перемогла Десну у битві за третє місце – луганці наздогнали Динамо в таблиці

Ще раз говоримо всім нашим уболівальникам величезне спасибі за підтримку. Разом ми сила", – поділилась прес-служба Зорі в твіттері.

Нагадаємо, Зоря мінімально обіграла Десну (2:1) та збільшила свої шанси на здобуття бронзових нагород УПЛ.

"Після удару подумав, що світло вимкнули на стадіоні": капітан Зорі – про боротьбу з Динамо і чутки навколо команди