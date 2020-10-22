"Достаточно ли 19-х футболистов, среди которых лишь четыре номинальных защитника, на матч против Лестера? Тренерскому штабу Зари, конечно, виднее. Но, думаю, что состав формировался под конкретную игру, под конкретного соперника. Как вариант, такое возможно и вполне нормально.

Скрипник: Лестер – фаворит, но не каждый матч выигрывают фавориты

Относительно неуверенного старта Зари в УПЛ... Луганчан лихорадило лишь по результатам, а вот по игре эта команда была и остается одной из самых сильных не только в УПЛ, но и в Восточной Европе. В ближайших матчах Заря способна демонстрировать футбол высокого класса, на уровне Динамо и Шахтера.

Заря способна показать атакующий футбол и доставить массу неудобств английской команде. Думаю, что Лестер отнесется к клубу из Украины с большой осторожностью. Хотелось бы увидеть во всей красе атакующую группу Зари, которая, при условии четкого выполнения требований Виктора Скрипника, может пробить оборону Лестера, и, в целом, поддержать высокий темп игры.

В этом поединке точно будут забитые мячи. Сколько их будет, предсказать не берусь. Уверен, что футболисты Зари выложатся на все сто процентов. Жду позитивного для Зари итога. Тем более, что команда Скрипника в еврокубках, обычно, другая – более собранная, мобилизованная и агрессивная, чем в УПЛ. Думаю, что нам удастся увидеть очень интересный матч. Что касается шансов, то они 50 на 50, и это не аванс для Зари, а реальная оценка ситуации", – сказал Шуховцев в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, луганчане уже сегодня, 22 октября, стартуют в Лиге Европы – в первом туре группового этапа турнира они на выезде встретятся с Лестером. Начало матча в 22:00.

Лестер Сити – Заря: анонс матча Лиги Европы