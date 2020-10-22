"Думаю, мне не стоит рассказывать о таком клубе как Лестер, ведь и команда достаточно сильна, и чемпионат, в котором она выступает, тоже не отстает по уровню. Однако, мы приехали в Англию, чтобы показать хороший футбол и достойно выступить в качестве представителя Украины в лиге Европы.

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Ради этих шести матчей, которые нам предстоит сыграть в групповом этапе, мы боролись весь прошлый сезон, отдали немало сил. Так что хотим показать свой уровень, на который способны. Соглашусь, что фаворитом является Лестер. Но и не каждый матч выигрывают фавориты.

Хочется в каждой игре показывать свой максимум. Как на самом деле сложится наша дальнейшая судьба, покажут эти 6 игр. У нас сильная группа, но в футболе нет ничего невозможного. Всегда нужно надеяться на себя, на свои возможности, верить в свое дело, работать и усовершенствовать свои действия. Уверен, что все ребята отдадут максимум сил в предстоящих поединках, чтобы достойно выступить и не подвести Украину на этом уровне в таком престижном турнире.

Будем стараться быть готовыми к любым действиям соперника. Но не тактика играет в футбол, а живые люди. Есть множество факторов, которые могут повлиять на результат игры. Я хочу, чтобы мои ребята не боялись играть в тот футбол, в который мы обычно играем. Мы хотим показать себя, на что мы способны. Собственно, в таких ситуациях и набирается опыт. На такие игры смотрит не только конкретная страна, но вся Европа и мир. Это огромная возможность, где можно себя показать и проявить", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, "мужики" уже сегодня, 22 октября, стартуют в Лиге Европы – в первом туре группового этапа турнира они на выезде встретятся с Лестером. Начало матча в 22:00.

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