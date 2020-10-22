"Чи достатньо 19-х футболістів, серед яких лише чотири номінальних захисники, на матч проти Лестера? Тренерському штабу Зорі, звичайно, видніше. Але, думаю, що склад формувався під конкретну гру, під конкретного суперника. Як варіант, таке можливо і цілком нормально.

Скрипник: Лестер – фаворит, але не кожен матч виграють фаворити

Щодо невпевненого старту Зорі в УПЛ... Луганців лихоманило лише за результатом, а ось за грою ця команда була і є однією з найсильніших не лише в УПЛ, але і у Східній Європі. У найближчих матчах Зоря здатна демонструвати футбол високого класу, на рівні Динамо і Шахтаря.

Зоря здатна показати атакувальний футбол і створити масу незручностей англійській команді. Думаю, що Лестер поставиться до клубу з України з великою обережністю. Хотілося б побачити у всій красі атакувальну групу Зорі, яка, за умови чіткого виконання вимог Віктора Скрипника, може пробити оборону Лестера, і, в цілому, підтримати високий темп гри.

У цьому поєдинку точно будуть забиті м'ячі. Скільки їх буде, передбачити не беруся. Упевнений, що футболісти Зорі викладуться на всі сто відсотків. Чекаю позитивного для українців результату. Тим більше, що команда Скрипника в єврокубках, звичайно, інша – більш зібрана, мобілізована і агресивна, ніж в УПЛ. Думаю, що нам вдасться побачити дуже цікавий матч. Що стосується шансів, то вони 50 на 50, і це не аванс для Зорі, а реальна оцінка ситуації", – сказав Шуховцев у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, луганці вже сьогодні, 22 жовтня, стартують у Лізі Європи – у першому турі групового етапу турніру вони на виїзді зустрінуться з Лестером. Початок матчу о 22:00.

Лестер Сіті – Зоря: анонс матчу Ліги Європи