Бывший наставник Шахтера и Динамо Мирча Луческу был замечен на трибунах стадиона в Мюнхене во время гола в ворота сборной Украины на Евро-2024.

В первом тайме сборная Румынии повела в счете благодаря шикарному удару Станчу – с выстрелом румына в дальнюю девятку не справился Андрей Лунин.

Румыния – Украина – 1:0 – видео гола

Интересной была реакция легендарного Мирчи Луческу, который большую часть своей карьеры проработал именно в Украине. 78-летний экс-тренер искренне улыбался, но лишь с третьей попытки смог встать со своего места.

Напомним, первый тайм завершился с минимальным преимуществом сборной Румынии (1:0). Румыны даже могли удвоить преимущество, но удар "сухим листом" Станчу попал в перекладину.

Гравці з АПЛ та Ла Ліги, румунський Довбик, син легенди Реала і Барси – що собою являє збірна Румунії?