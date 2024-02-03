"Премьер-лига возвращается на стадион Авангард. Соответствующее решение приняла Украинская ассоциация футбола.

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Согласно документу, в условиях действия военного положения, матчи УПЛ проводятся на стадионах, которые соответствуют регламенту и требованиям безопасности и внесены в Список стадионов, согласованный соответствующими Комитетами перед стартом нового сезона. Следовательно, УАФ считает нецелесообразным внесение каких-либо изменений в данный Список по ходу сезона. Данное решение важно для развития футбола на Закарпатье, который стал тылом для ведущих клубов Украины.

Спасибо за поддержку новоизбранному президенту Украинской ассоциации футбола, Андрею Шевченко. А также ЗАФ в лице Ивана Дурана и всему исполнительному комитету Закарпатской ассоциации футбола. Благодарны за содействие также депутатам Закарпатского облсовета и Ужгородского городского совета, которые поддерживали обращение и обращались к УАФ с просьбой разрешить здесь проведение матчей УПЛ", – говорится в заявлении руководства стадиона Авангард.

Письмо также адресуется администрации Минай-Арены и президенту ФК Минай Валерию Пересоляку.

Напомним, ранее Минай и стадион Авангард получали письмо, в котором требовалось в кратчайшие сроки установить на аренах освещение – дедлайн был указан до февраля.

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