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Заря определила лучшего игрока сезона 2019/20

18:13 - Читати українською
Заря определила лучшего игрока сезона 2019/20
Богдан Леднев / Денис Руденко, Footboom

Болельщики луганской Зари определились с лучшими игроками команды в сезоне 2019/20.

Победителем в голосовании среди болельщиков за лучшего игрока сезона стал полузащитник Богдан Леднев, сообщает фициальный сайт клуба.

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Серебро и бронза – у Богдана Михайличенко и Владислава Кочергина соответственно, четвертое место занял нападающий Владислав Кабаев.

Напомним, что Заря заняла третье место в чемпионате Украины в сезоне 2019/20, отстав от киевского Динамо лишь на одно очко. "Мужики" начнут следующий еврокубковый сезон в групповом этапе Лиги Европы.

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Владислав Владислав Кочергин Богдан Богдан Леднев Владислав Владислав Кабаев Заря Заря Богдан Богдан Михайличенко
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