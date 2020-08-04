Заря определила лучшего игрока сезона 2019/20

Болельщики луганской Зари определились с лучшими игроками команды в сезоне 2019/20.

Победителем в голосовании среди болельщиков за лучшего игрока сезона стал полузащитник Богдан Леднев, сообщает фициальный сайт клуба.

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Серебро и бронза – у Богдана Михайличенко и Владислава Кочергина соответственно, четвертое место занял нападающий Владислав Кабаев.

Напомним, что Заря заняла третье место в чемпионате Украины в сезоне 2019/20, отстав от киевского Динамо лишь на одно очко. "Мужики" начнут следующий еврокубковый сезон в групповом этапе Лиги Европы.

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