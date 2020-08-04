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Зоря визначила найкращого гравця сезону 2019/20

18:13 - Читать на русском
Зоря визначила найкращого гравця сезону 2019/20
Богдан Лєднєв / Денис Руденко, Footboom

Вболівальники луганської Зорі визначились з найкращими гравцями команди в сезоні 2019/20.

Переможцем у голосуванні серед вболівальників за найкращого гравця сезону став півзахисник Богдан Лєднєв, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Срібло і бронза – у Богдана Михайліченка та Владислава Кочергіна відповідно, четверте місце посів нападник Владислав Кабаєв.

Нагадаємо, що Зоря посіла третє місце у чемпіонаті України в сезоні 2019/20, відставши від київського Динамо лише на 1 очко. "Мужики" розпочнуть наступний єврокубковий сезон в груповому етапі Ліги Європи.

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Владислав Владислав Кочергін Богдан Богдан Лєднєв Владислав Владислав Кабаєв Зоря Зоря Богдан Богдан Михайліченко
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