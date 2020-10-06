Новичками команды Виктора Скрипника стали хавбек Сергей Гринь и форвард Аллахьяр Сайядманеш, информирует официальный сайт луганчан.

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Воспитанник Шахтера недавно разорвал контракт с датским Вайле и стал свободным агентом. Его соглашение с Зарей рассчитано на 2,5 года, Гринь будет выступать под номером 50. Иранец Сайядманеш арендован у Фенербахче на 1,5 сезона. Он будет носить футболку с номером 90.

Напомним, вскоре Заря начнет свои выступления на групповом этапе Лиги Европы, где соперниками луганчан станут Лестер, АЕК и Брага.

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